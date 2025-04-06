السياحة والآثار: تعليمات جديدة من السعودية بشأن دخول وخروج المعتمرين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تلقيها قرارات جديدة من المملكة العربية السعودية بشأن مواعيد دخول وخروج المعتمرين.

مواعيد وخروج المعتمرين بالمملكة العربية السعودية

وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار المتضمن ما ورد بكتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الادارية ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية للحج بشأن الاخطار الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تعاميم نسك (المسار الالكتروني) والوارد فيه المحددات الزمنية لتأشيرات العمرة.

آخر موعد لخروج المعتمرين قبل بدء موسم الحج

وتضمنت الخطاب أن المملكة العربية السعودية حددت مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة: ابتداء من تاريخ 14 ذو الحجة من كل عام، علي أن يكون اخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة بتاريخ 1 شوال من كل عام، ويكون بداية دخول المعتمرين بتاريخ 14 ذو الحجة من كل عام.

وأشار الخطاب أيضا إلى أن آخر موعد لدخول المعتمرين الى المملكة بتاريخ 15 شوال من كل عام، ويتم انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة: 1 ذو القعدة من كل عام.

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