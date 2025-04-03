وزيرة البيئة تناقش مستجدات الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الخطة الوطنية للتكيف (NAP) لمناقشة آخر تطورات إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وهدى عمر، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتور محمد بيومي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع NAP.

التكيف مع تغير المناخ نهج وطني شامل

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية أن تكون عملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة لتعزيز وعي المواطن بتغير المناخ وإجراءات التكيف، مشددة على ضرورة مشاركة المجتمع بمختلف فئاته في إعداد هذه الخطة لضمان فاعليتها واستدامتها، كما أكدت أن مصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، رغم أنها من أقل الدول المساهمة في الانبعاثات الكربونية، مما يجعل وضع استراتيجيات التكيف ضرورة وطنية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الخطة الوطنية للتكيف ستوفر رؤية متكاملة لمختلف مشروعات التكيف في مصر، مع التركيز على المحافظات الأكثر تأثرًا، كما ستساعد صناع القرار على تحديد أولويات التكيف بناءً على تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث يعمل مجموعة من الاستشاريين على ستة قطاعات رئيسية، تشمل: الصحة العامة، المياه الجوفية، التنوع البيولوجي، التصحر والأودية والسدود، المناطق الساحلية.



إشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في خطط التكيف

وأكدت الوزيرة أن مشاركة القطاع الخاص والفئات المختلفة من أصحاب المصلحة أمر حيوي لنجاح الخطة، إذ يساهم ذلك في تطوير آليات تكيف فعالة مبنية على المعرفة المجتمعية والتجارب الناجحة، كما شددت على أهمية بناء القدرات داخل الوزارات المختلفة لتعزيز فهمهم لملف التكيف مع تغير المناخ.

تطوير خريطة تفاعلية لتحديد أولويات التكيف

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أنه يتم حاليًا إعداد دراسة خاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف، والتي ستصدر العام القادم.

وأشار إلى أن العمل على إعداد الخطة الوطنية للتكيف تم بعد تحليل خطط التكيف في الدول الأخرى والاستفادة من التجارب الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض فريق إعداد الخطة آليات قياس مخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مثل الزراعة، والمياه، والتنقل الحضري، من خلال تقييم مدى تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لمخاطر تغير المناخ، كما يتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، والتي سيتم الانتهاء منها العام القادم، مع تدريب الجهات المعنية على استخدامها لضمان تطبيق فعال لسياسات التكيف.

نحو مستقبل مستدام لمواجهة تغير المناخ

وأكدت وزيرة البيئة أن الخطة الوطنية للتكيف تمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة مصر على مواجهة تغير المناخ، مع ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعّال لمشروعات التكيف، كما شددت على أهمية الاستفادة من المبادرات الدولية، مثل مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة (ENACT)، لضمان تحقيق تكيف مستدام ومستند إلى أسس علمية قوية.

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