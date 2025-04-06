ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 كيلو حشيش بالإسماعيلية والقاهرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، شخصين بالسويس تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بقيمة 8 ملايين جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 100 كيلو حشيش بالإسماعيلية والقاهرة

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية؛ بجلب المواد المخدرة والإتجار بها، مُستخدمين "أتوبيس وسيارة" قيادتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.