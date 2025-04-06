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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يلتقي بطل كينيا في بطولة أفريقيا للسيدات

فريق الكرة الطائرة
فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام البنك التجاري الكيني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع البنك التجاري الكيني في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويلعب النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة رفقة فرق، البنك التجاري الكيني ولا لوي الكونغولي وسوكوكيم السنغالي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق سوكوكيم السنغالي بنتيجة (3-0)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية أمام فريق لا لوي الكونغولي بنفس النتيجة.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كل من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

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الكرة الطائرة الأهلي بطولة افريقيا للاندية النادي الأهلي ندى حمدي

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