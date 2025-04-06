الكرة الطائرة، الأهلي يلتقي بطل كينيا في بطولة أفريقيا للسيدات

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام البنك التجاري الكيني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع البنك التجاري الكيني في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويلعب النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة رفقة فرق، البنك التجاري الكيني ولا لوي الكونغولي وسوكوكيم السنغالي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق سوكوكيم السنغالي بنتيجة (3-0)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية أمام فريق لا لوي الكونغولي بنفس النتيجة.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كل من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت - آية الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة - تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي - ندى وليد – نهال جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.