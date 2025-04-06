الأحد 06 أبريل 2025
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سياسة

تعرف على موعد عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين موعد عزاء شقيقته انتصار البلشي، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وفاة شقيقة نقيب الصحفيين 

وتوفيت انتصار البلشي، فجر اليوم الأحد بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع. 

وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة في المنوفية".

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