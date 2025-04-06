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«أمهات مصر»: «استطلاع البكالوريا» وسيلة جيدة لكن لا غنى عن الوسائل الأخرى

عبير أحمد، مؤسس اتحاد
عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن استطلاع الرأي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الإعدادي والخاص بالثانوي العام والبكالوريا المصرية، فكرة جيدة ووسيلة لمعرفة رأي الطلاب وأولياء الأمور في المقترح الجديد، ولكن هذا لا يغني عن الاستعانة بالوسائل الأخرى بجانب هذه الوسيلة.

"أمهات مصر": فكرة استطلاع "البكالوريا المصرية" جيد ولكن لابد من عرض المقترح كاملا

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن الوسائل الأخرى تتمثل في معرفة رأي خبراء التعليم وكافة الجهات المجتمعية والرسمية، بالإضافة لأولياء الأمور والطلاب، لافتة إلي أنه لابد من عرض المقترح بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بطريقة القبول في الجامعات والمعاهد، حتي تكون نتيجة الاستطلاع وافية وواقعية وكاملة.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، علي فكرة الاستطلاع، حيث قالت ولي أمر: "نختار ازاى بس إذا كان النظام مجهول بالنسبة لنا ومفيش وقت لدراسته".

"أمهات مصر": "استطلاع البكالوريا المصرية" وسيلة جيدة ولكن لا غنى عن الوسائل الأخري

وأضافت ولي أمر أخري: "الاستمارة ينقصها توضيح المواد التي سيدرسها الطالب طبقا لاختياره، وهل المواد المشتركة بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا هي نفس المنهج ونفس الامتحان المقدم للطلبة لتحقيق عداله بين الطلاب أم لا، وكيفية حساب مجموع الطالب في كل مادة، لا بد من عمل محاضرات لتعريف الطلاب وأولياء الأمور مزايا وعيوب كل نظام أولا قبل عمل استفتاء".

واستكملت أخري: "تختار علي أساس ايه؟، اتكلموا عن المسارات وعن كليات كل مسار بس محدش جاب سيرة لو حد مجموعه مجبش أي كلية من المسار اللي مختاره يعمل ايه"، وتابعت ولي أمر أخري: "ازاي نختار حاجه مجهوله علي أساس ايه الاختيار في نظام غير معروف ولا مجرب نتائجه، وايه الجامعات المسموحه للنظام ده".

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ائتلاف اولياء الامور اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني البكالوريا المصرية أمهات مصر للنهوض بالتعليم طلاب الصف الثالث الإعدادي عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر مؤسس اتحاد امهات مصر وزارة التربية والتعليم

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