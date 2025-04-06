وزير التربية والتعليم يجري جولة مفاجئة على مدارس بيلا بكفر الشيخ

فاجأ محمد عبد اللطيف، وزيرالتربية والتعليم، عددا من مدارس مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، بزيارته اليوم الأحد، منها مدرسة المعداوي الابتدائية والشهيد لطفي العشري الثانوية وبيلا الجديدة الابتدائية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إلى أنه من عادة الوزير أن يدخل المدارس في كل المحافظات دون مرافقة وكيل الوزارة ولا مدير الإدارة، وأننا لم نعلم بالزيارة إلا عند دخول الوزير المدارس.

وناقش وزير التربية والتعليم الطلاب فيما درسوه من موضوعات ضمن منهج الفصل الدراسي الثاني، كما تفقد عددا من المعامل، ويستكمل وزير التربية والتعليم جولته في عدد من المدارس الأخرى بالمحافظة.

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