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حوادث

عرض جثة طفلة لقيت مصرعها خنقًا بالجيزة على الطب الشرعي

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة في بولاق الدكرور، حيث تعرضت لاختناق نتيجة التفاف ستارة حول رقبتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

مصرع طفلة داخل مسكنها في بولاق الدكرور

وكان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة، بمصرع طفلة داخل مسكنها في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، أثناء لهوها بغرفتها، التفت ستارة حول رقبتها، مما أدى لاختناقها ومصرعها.

وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.  

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الطب الشرعي بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

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