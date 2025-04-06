بسبب مخالفات، محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية

أصدر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرارا بإنهاء تكليف فيصل. أ ع رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية بمركز المنشاة مع ندبه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية في ناحية مجلس قروى الزوك الغربية بمركز المنشاة وذلك لصالح العام وللصالح العمل.

محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية

وجاء هذا القرار بناء على العديد من الشكاوى من المواطنين بناحية الزوك الغربية وتقرير لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومذكرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بوجود مخالفات مالية وإدارية بناحية والتعديات حرم المقابر الخاصة بالزوك الغربية بالإضافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.