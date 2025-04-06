الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

بسبب مخالفات، محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

أصدر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرارا بإنهاء تكليف فيصل. أ ع رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية بمركز المنشاة مع ندبه للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دارالسلام وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية في ناحية مجلس قروى الزوك الغربية بمركز المنشاة وذلك لصالح العام وللصالح العمل.

محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية 

وجاء هذا القرار بناء على العديد من الشكاوى من المواطنين بناحية الزوك الغربية وتقرير لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومذكرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بوجود مخالفات مالية وإدارية بناحية والتعديات حرم المقابر الخاصة بالزوك الغربية بالإضافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

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