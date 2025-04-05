السبت 05 أبريل 2025
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حاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، ضبط فتاة تنتحل صفة طبيبة جلدية بسوهاج

ضبط حاصلة علي بكالوريوس
ضبط حاصلة علي بكالوريوس خدمة إجتماعية تنتحل صفة طبيبة جلدية

تمكن فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج، من ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيمة بسوهاج، تنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج، مدعية أن المكان كوافير نسائي، وليس مركزا طبيا للتجميل، وعند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت أنه يتم إجراءات طبية للمترددات علي المركز.

وأعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ذلك جاء تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التجارية.

 

وتابع: تمكنت فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة، من ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.

 

كما أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان منتحلي الصفة الطبية علي وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطرًا داهم علي صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة وتحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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ادارة العلاج ادارة العلاج الحر الرقابة التجارية الوقائية عمرو دويدار

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