موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا قبل مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 31 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 20 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 14 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

وينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباراة فريقه ضد فولهام، اليوم الأحد، على ملعب "كرافن كوتيج" في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يستطيع محمد صلاح أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في هدفين (تسجيل أو صناعة) في 5 مباريات متتالية خارج أرضه، بعدما ساهم بهدفين في آخر 4 مباريات لـ ليفربول خارج "الأنفيلد" وذلك ضد كل من مانشستر سيتي، أستون فيلا، إيفرتون وبورنموث.

وسبق أن تألق محمد صلاح في الفترة بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث ساهم في هدفين في 4 مباريات متتالية خارج ملعب ليفربول ضد كل من ساوثهامبتون، نيوكاسل، توتنهام ووست هام.

ويسعى محمد صلاح إلى كسر ذلك الرقم المميز، والذي يتساوى معه تييري هنري حيث ساهم في هدفين في 4 مباريات متتالية مع آرسنال بين أبريل وأغسطس 2003.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي



ليفربول يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.



إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:

- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.

- وست هام يونايتد

- ليستر سيتي

- توتنهام



وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، ما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.



ويبقى فارق الأهداف في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 73 نقطة قبل مباراة الريدز أمام فولهام بالجولة الـ 31 من البريميرليج وديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5- مانشستر سيتي 51 نقطة

6- أستون فيلا 51 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- برايتون 47 نقطة

9- بورنموث 45 نقطة

10- فولهام 45 نقطة

11- كريستال بالاس 43 نقطة

12- برينتفورد 41 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- إيفرتون 35 نقطة

15- وست هام يونايتد 35 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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