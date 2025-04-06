التحقيقات: اختلال التوازن السر وراء مصرع شخص سقط من أعلى كوبري بغمرة

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي حول مصرع شخص عقب سقوطه من أعلى كوبرى المشاة بالطريق المستحدث الموازي لشارع لطفي السيد اتجاه غمرة، أن اختلال توازنه السبب وراء سقوطه ولا توجد شبهة جنائية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى كوبري مشاة بالقرب من غمرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخص عقب سقوطه من أعلى كوبري المشاة عقب اختلال توازنه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.