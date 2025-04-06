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بدء اختبارات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تعرف على أسئلة الامتحانات

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو
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بدأ مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات.

 

مسابقة لشغل 22,000 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

 

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22,000 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

شروط التقديم لمسابقة معلم مادة الرياضيات 

وعن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات، تتضمن ما يلي:

  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.
  • مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ.
  • المؤهل: مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ - تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ -علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي.
  • مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.
  • مؤهل عالٍ - كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

التقدير: ألا يقل عن مقبول.

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