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رياضة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومان يوناتيد قبل ديربي الليلة

تاريخ مواجهات مانشستر
تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومان يوناتيد

ديربي مانشستر، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد نحو ملعب أولد ترافورد لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش في قمة الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

 

التقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 185 مباراة سابقة، قبل مواجهة الليلة في ديربي مانشستر وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

فاز الشياطين الحمر في 75 مباراة، بينما حقق السيتي الفوز فى 59 مباراة، وانتهت 51 مباراة بالتعادل.

أحرز مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات 262 هدفًا في شباك مانشستر سيتي الذي سجل 267 هدفًا.

 

 ويعد الإنجليزي واين روني نجم الشياطين الحمر السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفَا.

 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي 1.31 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة مانشستر يونايتد 694.25 مليون يورو، ويعد هالاند هو الأغلي بين صفوف الفريقين بـ 200 مليون يورو.

 

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يملك في رصيد 51 نقطة في الدوري الإنجليزي جمعها من 15 انتصارا، و6 تعادلات في حين تلقى 9 هزائم  في الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز المركز الـ13 برصيد 37 نقطة جمعها من 10 انتصارات، و7 تعادلات في حين تلقى 13 هزيمة.

 

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