استدعاء مالك مركز عناية صحية نشب به حريق في القاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مركز عناية صحية داخل مول شهير نشب به حريق بمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالكه لسماع أقواله.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب داخل غرفة الساونا بمركز عناية صحية بالمول، وتمت السيطرة عليها قبل امتدادها لباقى المركز.



حريق مركز عناية صحية بالتجمع الخامس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركز عناية صحية داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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