الصحة توصي بتناول هذه التطعيمات قبل السفر لأداء مناسك الحج

كشفت وزارة الصحة عن أهم التطعيمات الضرورية للسفر لأداء مناسك الحج في موسم 2025

وقالت وزارة الصحة إن هذه التطعيمات تشمل تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 5 سنوات.

لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ونصحت وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومرض الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة وتنتقل العدوى بين الأشخاص بمرض الحمي الشوكية عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي موانع لتناول تطعيم الحمى الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن لأي شخص الحصول على اللقاحات للوقاية من الإصابة بالأمراض مادام لم يسبق له تلقيها من قبل.

كل التطعيمات تناسب جميع الفئات العمرية

وأشارت إلى أن كل التطعيمات تناسب جميع الفئات العمرية مؤكدة أنه يمكن الحصول على اللقاحات من خلال مراكز تطعيمات المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.



اكد، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

أكد أنه ينبغي على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلًا عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية.

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