الاتحاد السكندري يهزم الفتح الرباطي ويبدأ مشواره في BAL 2025

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، في نسختها الخامسة التي تستضيفها مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

وتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "أون سبورت"، التي تنقل مباريات فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار حرصها على دعم الرياضة المصرية وإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مشوار الفريق في البطولة القارية.

الاتحاد السكندري يواجه ستاد مالي

ويستعد الاتحاد السكندري، ممثل مصر في البطولة، لمواجهة قوية اليوم الأحد أمام فريق ستاد مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم مجموعة "كالاهاري" كلًا من: الاتحاد السكندري (مصر)، الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات، التي تُقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

قائمة الاتحاد السكندري في البطولة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يُذكر أن البطولة تحظى بتغطية إعلامية مميزة عبر مجموعة قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات النسخة الخامسة، في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي متميز للجمهور.

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