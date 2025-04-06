الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد السكندري يهزم الفتح الرباطي ويبدأ مشواره في BAL 2025

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، فيتو

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة فوزًا مهمًا على نظيره الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 71-60، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، في نسختها الخامسة التي تستضيفها مدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

وتم نقل المباراة حصريًا عبر قناة "أون سبورت"، التي تنقل مباريات فريق الاتحاد السكندري، وذلك في إطار حرصها على دعم الرياضة المصرية وإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مشوار الفريق في البطولة القارية.

الاتحاد السكندري يواجه ستاد مالي

ويستعد الاتحاد السكندري، ممثل مصر في البطولة، لمواجهة قوية اليوم الأحد أمام فريق ستاد مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم مجموعة "كالاهاري" كلًا من: الاتحاد السكندري (مصر)، الفتح الرباطي (المغرب)، ستاد مالي (مالي)، وريفرز هوبرز (نيجيريا).

ويتأهل إلى النهائيات، التي تُقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو 2024، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

قائمة الاتحاد السكندري في البطولة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يُذكر أن البطولة تحظى بتغطية إعلامية مميزة عبر مجموعة قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل منافسات النسخة الخامسة، في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية وتقديم محتوى رياضي متميز للجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد السكندري لكرة السلة الفتح الرباطي دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة BAL 2025 مدينة الرباط المغربية ستاد مالي

مواد متعلقة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يلتقي بطل المغرب بدوري أبطال أفريقيا الليلة

كرة السلة، الأهلي يحقق فوزا هاما أمام الزمالك في دوري السوبر

كرة السلة، مفاجآت قوية في مواجهات الجولة السادسة بدوري السوبر

بعد التأهل، تاريخ منتخب كرة السلة في البطولات الأفريقية

الأكثر قراءة

تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة الإثنين

عمرو أديب: زيزو باق في الزمالك ولن يرحل للأهلي

هل تتأثر مصر بفرض ترامب رسوم جمركية 10%؟ خبير يجيب

تحذير عاجل من الرياح المثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

مي عمر تكشف مصير محمد سامي بعد قرار الاعتزال

لمدة 72 ساعة، الأرصاد تحذر من أتربة ورمال على هذه المناطق

محافظ شمال سيناء يحسم الجدل المثار بشأن التهجير: رفح الجديدة لأهلها (فيديو)

ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

منوعات

المزيد

لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العسكري في المنام وعلاقته بالأمن والاستقرار

طلب أهل النار من أصحاب الجنة وبماذا يردون ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية