الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسوم استرداد قيمة تذكرة الطيران في حال إلغاء السفر

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو

يحدث في بعض الأحيان أن يلغي الراكب سفره لظروف معينة، لذلك فإن هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة تذكرة الطيران نجملها في الخطوات التالية:

يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

تعبئة وإرسال نموذج الاسترداد لكل عملية شراء على حدة، عن طريق موقع مصر للطيران هنـا فقط.

تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكرة وسياسة مصر للطيران خلال 21 يومَ عمل، نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة ويستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي.

مكاتب البيع لمصر للطيران

الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تذكرة الطيران السياحة والسفر مصر للطيران موقع مصر للطيران وكلاء السياحة الطيران الغاء السفر

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمسابقة مشروعات التخرج بكلية الآداب جامعة عين شمس

التعليم العالي: تعزيز التعاون البحثي بين المركز القومي للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية

التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي

رسوم استخدام الإنترنت على متن الطائرة وكيفية تسجيل الدخول

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح في هذه المناطق، المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث، موعد ارتفاع درجات الحرارة

الطيران: انطلاق فعاليات Rally Siwa Sands 2025 بمشاركة عالمية لتعزيز الرياضات الجوية

إرشادات هامة للطلاب لتفادي الوقوع في فخ الكيانات الوهمية

ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

الأكثر قراءة

تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة الإثنين

عمرو أديب: زيزو باق في الزمالك ولن يرحل للأهلي

هل تتأثر مصر بفرض ترامب رسوم جمركية 10%؟ خبير يجيب

تحذير عاجل من الرياح المثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

مي عمر تكشف مصير محمد سامي بعد قرار الاعتزال

لمدة 72 ساعة، الأرصاد تحذر من أتربة ورمال على هذه المناطق

محافظ شمال سيناء يحسم الجدل المثار بشأن التهجير: رفح الجديدة لأهلها (فيديو)

ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

منوعات

المزيد

لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العسكري في المنام وعلاقته بالأمن والاستقرار

طلب أهل النار من أصحاب الجنة وبماذا يردون ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية