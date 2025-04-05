الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

بعد رسوم ترامب، الاتحاد الأوروبي يعزز تعاونه مع دول آسيا الوسطى

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن شراكة استراتيجية جديدة مع دول آسيا الوسطى، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وذلك في ظل التوترات الاقتصادية العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية.

وأشار موقع "يورونيوز" إلى أن القمة التاريخية عُقدت في مدينة سمرقند سمرقند الأوزبكية، واستمرت يومين، شهدت محادثات بين رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مع قادة كازاخستان، قيرجيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان.

وعُقدت القمة في ظل مناخ جيوسياسي واقتصادي مضطرب، عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على عدة دول، بما في ذلك حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما أثار توترات في الأسواق ولقي انتقادات من قادة العالم.

وفي هذا السياق، أكد كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أهمية التعاون متعدد الأطراف بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى.

وقال: "في هذا السياق الدولي الراهن، لا يمكن المبالغة في أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعال وقائم على القواعد، ويشجع اجتماعنا اليوم على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى في المحافل متعددة الأطراف، مما يعزز التزامنا المشترك بعالم يسوده السلام ونظام عالمي مزدهر".

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