خبير اقتصادي: أمريكا تطبع 3.6 تريليون دولار سنويًا لهذا السبب

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أستاذ القانون التجاري الدولي: إن السياسة الأمريكية تُعرض المنطقة لحروب إقليمية، فقطع طريق الحزام الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات قد يؤدي إلى قيام الصين بالعمل على تأمين الملاحة من خلال قطع بحرية صينية، وهذا قد يجر المنطقة إلى صراع جديد.

حل الولايات المتحدة لتكتل البريكس

وأضاف "سعيد" خلال حواره عبر تطبيق "زووم"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُريد أن تحل مجموعة بريكس، لأن مكسب الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر يتمثل في طباعة الدولار، فالولايات المتحدة تطبع سنويًا 3600 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة.

ديون ضخمة على الولايات المتحدة

ولفت إلى أن أمريكا مديونة بـ36 تريليون دولار، وعند إعداد البريكس، والحديث عن إعداد عملة بديلة للدولار عرضت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات سلام على موسكو تسمح بإعادة تصدير البترول والغاز مرة أخرى إلى أوروبا، وبالتالي لن تحتاج إلى بريكس، وفي نفس الوقت تعرض على الهند مسارًا جديدًا للتجارة يُساهم في وصول المنتج الهندي بصورة أسرع من المنتج الصيني

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