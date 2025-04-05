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رياضة

بابا بادجي يقود هجوم المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

 أعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

 

تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

محمود جاد لحراسة المرمى 
كريم العراقي، محمود حمادة، محمد هاشم، ليستويل أمانكونا لخط الظهر 
سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
أحمد القرموطي، كريم بامبو، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي

البدلاء: 
محمود حمدي، أحمد عيد، باهر المحمدي،  عمرو سعداوي،  يوسف الجوهري،  مصطفى أبو الخير،  أمادو با، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن.

 

مباراة المصري وسيراميكا 

وتعد مواجهة الفريقين شرسة للغاية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتحسين وضعه بجدول ترتيب المجموعة. 

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

ترتيب المصري وسيراميكا 

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصري المباراة في المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين.

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