المصري يفقد جهود جون إيبوكا أمام سيمبا التنزاني بالكونفدرالية

تأكد غياب النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بإياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سيمبا التنزاني.

إصابة جون إيبوكا

جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.



الجدير بالذكر أن إيبوكا كان قد نجح في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

تغادر بعثة المصري القاهرة في الساعة الثانية والثُلث صباح غدا الأحد متجهة إلي تنزانيا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المصري البورسعيدي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد نحو أربع ساعات، حيث ستبقى في المطار ساعة كترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

موعد مباراة المصري القادمة بعد التعادل مع سيراميكا

ويلتقي المصري البورسعيدي مضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة عصرًا بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

استقر محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اختيار فندق روتانا بالعاصمة التنزانية دار السلام كمقر لإقامة الفريق الأول، استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني

المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

جاء هدف المصري عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 11، فيما جاء هدف سيراميكا عن طريق أحمد القندوسي في الدقيقة 87.

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