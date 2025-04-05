تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب خلال الـ 48 ساعة الماضية

تراجعت أسعار الجنيه الذهب في السوق المحلية على مدار الـ48 ساعة الماضية بقيمة 320 جنيها دفعة واحدة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 35280 جنيه إلى مستويات 34960 جنيه خلال آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم السبت.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أوزان أخرى للجنيه الذهب بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

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