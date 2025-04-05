منافسات قوية في كأس البيت الروسي بالإسكندرية للمدارس

شهدت فاعليات كأس البيت الروسي لكرة القدم في نسختها الخامسة بالإسكندرية، والتي أقيمت بطولتها على ملاعب إحدي المدارس، منافسة قوية، وشارك في البطولة هذا العام ٨ فرق لطلاب المرحلة الابتدائية من ٤ مدارس من الإسكندرية (القدس للغات، سان مارك، سان جابرئيل، سيدي جابر للغات) بالإضافة إلى ٣ فرق روسية (المدارس الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة، فريق أبناء الجالية الروسية بالقاهرة، فريق أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية).



ووجه أرسيني ماتشينكو – مدير البيت الروسي، الشكر إلي الدكتور محمود عزت المنسق العام للبطولة و إلي جميع المنظمين، جدير بالذكر أن كأس البيت الروسي يقام للعام الخامس على التوالي وبشكل دوري وذلك بهدف تعزيز التواصل الثقافي والحوار بين مصر وروسيا، فضلًا عن نشر القيم الرياضية ومبادئ الصداقة بين الشعوب بين فئتي البراعم والشباب.



وحصل فريق مدرسة سان جابرئيل على المركز الأول وكأس البطولة، وفريق مدرسة القدس للغات على المركز الثاني، وفريق مدرسة سان مارك على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة

وقد تم اختيار الطالب آدم صلاح وتكريمه كأحسن لاعب فى البطولة من مدرسة سان جابرئيل. كما اختير الطالب حمزة شبل من مدرسة القدس للغات كأحسن حارس مرمى فى البطولة. وحصل الطالب محمد راشد من مدرسة سان مارك على جائزة هداف البطولة.



كما قدم فريق الطالبات بمدرسة القدس للغات لوحة فنية رائعة وعددا من العروض الفنية والرياضية في حفلي الافتتاح والختام للبطولة.

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