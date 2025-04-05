السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 محافظين يشاركون محافظ الدقهلية في تلقي عزاء السكرتير العام (فيديو وصور)

محافظ الدقهلية يتلقي
محافظ الدقهلية يتلقي العزاء، فيتو

شارك محافظو الشرقية وكفر الشيخ والغربية والقليوبية في عزاء الراحل اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذي أقيم في دار المناسبات بمسجد النصر 

تلقى  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ واجب العزاء في الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

واستعدت محافظة الدقهلية بتجهيز سرادق العزاء للراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات بالمنصورة.

ويقام اليوم السبت، عزاء الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات في المنصورة عقب صلاتي المغرب والعشاء.


وفي لفتة طيبة من الشيخ محمود أنور الشحات قال إنه يحل قارئا في العزاء متابعا: هذا واجبي نحو محافظتي الغالية وتقديرا للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الذي لا يكل ولا يمل ونراه في كل مكان بجولاته، وربنا يوفقنا جميعا ويرحم موتانا.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد أعلن تلقي العزاء في  الفقيد الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، بعد صلاتي المغرب والعشاء بدار المناسبات بالمنصورة.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، إذ كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، كما كان مثالًا في حسن الخلق والإنسانية.

 

ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الشيخ محمود أنور السكرتير العام للمحافظة

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتعادل 1-1 أمام زد بالشوط الأول

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

دجلة يحافظ علي الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ28

ما حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟ رد حاسم من دار الإفتاء

الأكثر قراءة

تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة الإثنين

بيان مرتقب للزمالك بعد جلسة حسم التجديد لـ زيزو

عمرو الجنايني يطمئن جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

الاتصالات: 37.5% رسوما جمركية على الهواتف المستوردة وهذا موعد وقف تشغيلها

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025

منوعات

المزيد

قط وفي يعيش علي قبر صاحبه لمدة 7 سنوات "فيديو"

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلب أهل النار من أصحاب الجنة وبماذا يردون ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟ رد حاسم من دار الإفتاء

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية