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رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن ملف التصالح بمخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

التصالح بمخالفات البناء، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر في 17 ديسمبر 2023 وبناءًا عليه لن يتم التصالح على المخالفات التي حدثت بعد صدور القانون.


مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية 

وأكد، أن القانون الصادر أوضح بأن مخالفات البناء المسجلة خارج الحيز العمراني بعد 15 أكتوبر 2023 “آخر تصوير جوي للمخالفات” لا يحق لأصحابها التقدم بطلبات التصالح.

 

وأختتم: مخالفات البناء التي حدثت قبل 17 ديسمبر 2023  يسمح القانون بالتصالح عليها، أما المخالفات التي سجلت وتم رصدها بعد تاريخ صدور القانون لن يسمح بالتصالح عليها.

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