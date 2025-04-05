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رياضة

أستون فيلا يتقدم على نوتنجهام فورست 2-0 في الشوط الأول

أستون فيلا ،فيتو
أستون فيلا ،فيتو

تقدم فريق أستون فيلا، على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق مورجان روجيرس ودونيايل مالين في الدقائق 12 و14.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا 

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تشكيل أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست 

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ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ومن ناحيته اقترب ليفريول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ليفربول أصبح يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

وحاليًا، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:
- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، مما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، مما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقي فارق الأهداف يصب في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

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