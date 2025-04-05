أحمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة زد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر.



وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، خالد شيفو، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: اسامة فيصل، احمد ياسر ريان.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، امير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو، ياو انور.

وطالب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي لاعبيه بضرورة الفوز اليوم على فريق زد بكأس عاصمة مصر.

وحذر مدرب البنك الأهلي لاعبيه من أي تخاذل أو استهتار من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية لأن أي نتيجة بخلاف الفوز ستعطي الفرصة لباقي الفرق للفوز في الصدارة لاسيما أن المجموعة تشهد منافسة شرسة مع المصري وسيراميكا وغزل المحلة.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط حصدها من خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

ويأتي غزل المحلة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط

ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط

والمصري رابعًا برصيد نقطتين

ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة البنك الأهلي وزد

ويلتقي فريقا البنك الأهلي وزد في السابعة مساءً اليوم في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

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