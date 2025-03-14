الجمعة 14 مارس 2025
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الدوري السعودي، موعد مباراة ضمك والقادسية وموقف طارق حامد

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

يستضيف فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، نظيره القادسية، في مواجهة صعبة تقام بينهما، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

موعد مباراة ضمك والقادسية في الدوري السعودي

موعد مباراة ضمك والقادسية في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، هو اليوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والقادسية في الدوري السعودي 

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة القادسية وضمك، عبر قناتي SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

والتقى الفريقان في 3 مرات سابقة، لم ينجح خلالها ضمك في تحقيق أي فوز، بينما تفوق القادسية في مباراتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يمنح القادسية أفضلية تاريخية على ضمك.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء اليوم بين فريقي التعاون والقادسية، عودة الدولي المصري طارق حامد للمشاركة رفقة فريقه ضمك، عقب التعافي من الإصابة وحرمته من التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية.

تشكيل ضمك المتوقع أمام القادسية في الدوري السعودي 

في حراسة المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: فاروق شافعي - نور الرشيدي - عبد القادر بدران.

خط الوسط: ضاري العنزي - طارق حامد - نيكولاي ستانشيو.

وفي الهجوم: فرانسوا كامانو - كيفين نكودو - رمزي صولان- محمد ديالو.

ويحتل ضمك المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، من لعب 24 جولة، حقق الفوز في 6، وتعادل في مثلها، وتلقى الهزيمة في 12 جولة.

فيما يأتي فريق القادسية في المركز الثالث، برصيد 51 نقطة.

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