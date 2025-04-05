السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستال بالاس بـ 9 لاعبين يفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس
كريستال بالاس

فاز فريق كريستال بالاس، على نظيره برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا ودانيال مونوز في الدقائق 2 و54، فيما سجل هدف برايتون المهاجم داني ويلبيك في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، حيث طرد الحكم لاعبا كريستال بالاس إدوارد نيكيتاه ومارك جويهي في الدقائق 77 و89، فيما تعرض يان باول فان هيكي لاعب برايتون للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل كريستال بالاس ضد برايتون 

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏‎LINE&UP UP LINE 01 HENDERSON 12 MUÑOZ 08 LERMA 05 LACROIX 06 GUEHIC c 03 MITCHELL 18 KAMADA 20 WHARTON 07 SARR 10 EZE 14 14 MATETA 30Turner aTurnereWerdwNeianingaC Ward Nketiah França 7Clyne #HughesnEsexChilelLDeve isHughes ziEsse 25Chilwell 55Devenny "ETES NET88 GambleAware Gamble‎‏'‏‏

تشكيل برايتون ضد كريستال بالاس 

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ومن ناحيته اقترب ليفريول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

ليفربول أصبح يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

وحاليًا، يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:
- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، مما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، مما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقي فارق الأهداف يصب في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس ضد برايتون كريستال بالاس برايتون برايتون ضد كريستال بالاس

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، فالنسيا يتقدم على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول (فيديو وصور)

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على سيراميكا 1-0 في الشوط الأول (صور)

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

أول مرة بالتاريخ يحدث هذا معي، بيسيرو ينتقد موعد مباراة الزمالك ومودرن

أحمد حسام ميدو: مارسيليا الفرنسي طلب التعاقد مع نجلي رسميا

بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج 3-1 ويواصل تصدره للدوري الألماني (صور)

طائرة الزمالك تتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بتروجت

أنجولا وكوت ديفوار يتعادلان سلبيا في كأس أمم أفريقيا للناشئين

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

المزيد
الجريدة الرسمية