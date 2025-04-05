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تجهيز سرادق عزاء سكرتير عام محافظة الدقهلية بدار المناسبات بالمنصورة (صور)

تجهيزات سرادق عزاء
تجهيزات سرادق عزاء السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فيتو

تستعد محافظة الدقهلية بتجهيز سرادق العزاء للراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات بالمنصورة.

حيث يقام اليوم السبت، عزاء الراحل اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بدار المناسبات في المنصورة عقب صلاتي المغرب والعشاء.


وفي لفتة طيبة من الشيخ محمود أنور الشحات قال إنه يحل قارئا في العزاء قائلا: هذا واجبي نحو محافظتي الغالية وتقديرا للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الذي لا يكل ولا يمل ونراه في كل مكان بجولاته، وربنا يوفقنا جميعا ويرحم موتانا.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد أعلن تلقي العزاء في  الفقيد الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، اليوم السبت، بعد صلاتي المغرب والعشاء بدار المناسبات بالمنصورة.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، إذ كان نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، كما كان مثالًا في حسن الخلق والإنسانية.

 

ودعا محافظ الدقهلية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

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