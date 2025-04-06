الذهب يحقق ارتفاعا 15% بالربع الأول من 2025، وموجة هبوط مع بدء تطبيق رسوم ترامب، بنك جولدن مان ساكس يوصي بالشراء ويتوقع العودة للصعود

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا فى الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تطبيق قرارات الرسوم الجمركية الجديدة فى يوم التحرير على العديد من دول العالم ومن بينها مصر.

وفقدت أسعار الذهب الكثير من قيمتها داخل الأسواق المحلية والبورصة العالمية وذلك على عكس المتوقع، وعلى عكس ما حققه المعدن الأصفر فى الربع الأول من العام الجارى حيث حقق الذهب مكاسب كبيرة تصل إلى 15%.

أسعار الذهب في الربع الأول من العام

حيث سجلت سعر الأونصة أكثر من 3100 دولار للمرة الأولى بعد أن كانت تسجل نحو 2800 دولار فى بداية العام الجارى.

وسجلت أعيرة الذهب خلال شهر مارس زيادة كبيرة في سعر الجرام وفى سعر الجنيه الذهب داخل السوق المحلى، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 35400 جنيه، بينما سجل سعر الجرام 21 الأكثر انتشارا نحو 4420 جنيها.

أسباب ارتفاع الذهب فى الربع الأول

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.

وعلق رئيس شعبة الذهب على ارتفاع الذهب خلال الربع الأول من 2025 قائلًا: "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية، فضلًا عن المضاربات من قبل المستثمرين نتيجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن".

تراجع أسعار الذهب مع بدء رسوم الجمركية الأمريكية

وتراجعت سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية على مدار الـ48 ساعة الماضية بقيمة 320 جنيها دفعة واحدة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 35280 جنيه إلى مستويات 34960 جنيه خلال آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم السبت.

توقعات وتوصيات للذهب

وقال بنك جولدن مان ساكس: "نحافظ على توقعاتنا لسعر الذهب عند 3,300 دولار للأونصة بنهاية العام - ونطاق توقعاتنا عند 3,250.-3,520، مما يعكس في الغالب مخاطر صعودية لمراكز المستثمرين".

وأشارت المجموعة إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب فرصة للشراء وتواصل التوصية بالشراء.

العقود الآجلة لسعر الذهب

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند التسوية بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولارًا للأونصة. وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعدًا عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يومًا البالغ 3.023 دولارًا للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخليًا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 15.3% هذا العام، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وجاذبيته العامة كملاذ آمن ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

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