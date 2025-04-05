السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الرياض وضمك في الشوط الأول

ضمك السعودي، فيتو
ضمك السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الرياض ضد ضمك بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن المديران الفنيان لفريقي ضمك والرياض التشكيل الرسمي للمباراة، التي ستقام على أرضية ملعب فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

واستبعد طارق حامد من تشكيل ضمك بسبب الإصابة.

تشكيل ضمك امام الرياض 

 

تشكيل الرياض أمام ضمك 

ويحتل نادي الرياض المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين برصيد 33 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الرياض وضمك، بالتعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق، حيث جاءت ثنائية ضمك، عن طريق حبيب ديالو وجورج كيفن نكودو، بينما جاءت ثنائية فايز سليماني وبيرنارد مينساه.

ويدخل الرياض اللقاء، باحثًا عن تحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بدوري روشن، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي مع مدرب الفريق الفرنسي صبري لموشي، في ظل النجاحات الكبيرة والنتائج التي حققها الفريق في روشن وتواجده بمركز متقدم بالمسابقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي مباراة الرياض ضد ضمك دوري روشن للمحترفين طارق حامد ملعب فيصل بن فهد نادي الرياض ضمك حبيب ديالو فايز سليماني صبري لموشي الرياض ضد ضمك

مواد متعلقة

في غياب طارق حامد، التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والرياض بالدوري السعودي

ديربي جدة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي والقناة الناقلة

كريستيانو رونالدو يغرد في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري السعودي

العروبة يفوز على ضمك 2-1 في الدوري السعودي (صور)

الأكثر قراءة

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

خطاب عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن الثانوية العامة والبكالوريا

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

منوعات

المزيد

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية