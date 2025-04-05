الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الرياض وضمك في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الرياض ضد ضمك بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن المديران الفنيان لفريقي ضمك والرياض التشكيل الرسمي للمباراة، التي ستقام على أرضية ملعب فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”.

واستبعد طارق حامد من تشكيل ضمك بسبب الإصابة.

تشكيل ضمك امام الرياض

تشكيل الرياض أمام ضمك

ويحتل نادي الرياض المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين برصيد 33 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الرياض وضمك، بالتعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق، حيث جاءت ثنائية ضمك، عن طريق حبيب ديالو وجورج كيفن نكودو، بينما جاءت ثنائية فايز سليماني وبيرنارد مينساه.

ويدخل الرياض اللقاء، باحثًا عن تحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بدوري روشن، من أجل مواصلة نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي مع مدرب الفريق الفرنسي صبري لموشي، في ظل النجاحات الكبيرة والنتائج التي حققها الفريق في روشن وتواجده بمركز متقدم بالمسابقة.

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