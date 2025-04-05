السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نجاح أول حالة قسطرة طرفية بمستشفى العجمي التخصصي

مستشفي العجمي التخصصي،
مستشفي العجمي التخصصي، فيتو

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام جراحة الأوعية الدموية بمستشفى العجمي التخصصي بإجراء أول حالة قسطرة طرفيه لمريض يعاني من انسداد مزمن بالشرايين المغذية للطرف السفلي، كما تم إجراء توسيع بالبالون واستعادة مجرى الدم.

 

تطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية
 

يأتي ذلك فى إطار اهتمام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية  متميزة لخدمة المرضى.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال مستشفى الهلال الأحمر حالة دقيقة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لحادث سير أسفر عن كسر متفتت بأسفل عظمة الفخذ اليسرى، مع فقدان عظمي وتهتك شديد في سطح مفصل الركبة.

إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية

وأوضحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي الجراحي، تم إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية، تلاه تثبيت داخلي باستخدام مسامير دقيقة وشرائح تشريحية مختارة بعناية خصيصى لمثل هذه الحالات الدقيقة، مما أدى إلى الوصول إلى الالتئام في خلال شهرين فقط.
 

وأكدت أن مفصل الركبة بدأ في الحركة بعد إجراء العملية الجراحية مباشرة.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأكد "عبد الغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه والفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتًا إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوعية الدموية المراكز الطبية المتخصصة العجمي التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة جراحة الأوعية الدموية مستشفى العجمي التخصصي مستشفى العجمي

مواد متعلقة

وفد رفيع المستوى من الصحة يتفقد الخدمات المقدمة بمستشفى العريش العام

ضوابط وإجراءات الصحة الخاصة بموسم الحج 2025

الصحة: حملات مكثفة لمتابعة جاهزية المستشفيات خلال أيام عيد الفطر

الأكثر قراءة

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

الكهرباء تحدد شرطا لإعادة النظر في شرائح الاستهلاك

خبير يرصد عواقب فرض أمريكا رسوما جمركية على الاقتصاد المصرى

موعد عيد الأضحى المبارك 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية