بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يتخطى بورنموث 1/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، خطف فريق إيبسويتش تاون، بقيادة النجم المصري سام مرسي، فوزا هاما على نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز فريق إيبسويتش تاون هدفه الأول عن طريق ناثان برودهيد في الدقيقة 34، مستغلا تمريرة من زميله جوليو إنسيسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق إيبسويتش تاون بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 60، ضاعف ليام ديلاب النتيجة بالهدف الثاني لفريق إيبسويتش، قبل أن ينجح فرانسوا إيفانيلسون لاعب بورنموث، في إحراز هدف فريقه الوحيد بالدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز إيبسويتش 2 / 1.

شهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المصري وقائد فريق إيبسويتس تاون، سام مرسي أساسيًا في مباراة اليوم ضد بورنموث.

ترتيب إيبسويتش وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إيبسويتش تاون إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحل بورنموث في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، كاميرون بيرجيس، كونور تونسيند.

خط الوسط: إسبينولا، سام مرسي، كاجوست.

خط الهجوم: ليام ديلاب، جوليو إنسيسو، ناثان برودهيد.

تشكيل إيبسويتش تاون

تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: آدم سميث - إيليا زبرني - ديان هويسين - ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان كريستي - لويس كووك - أليكس سكوت

خط الهجوم: دانجو واتارا - أنتوين سيمنيو - فرانسوا إيفانيلسون



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