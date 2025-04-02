الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يتخطى بورنموث 1/2 في الدوري الإنجليزي

سام مرسي ولاعبو إيبسويتش
سام مرسي ولاعبو إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي، خطف فريق إيبسويتش تاون، بقيادة النجم المصري سام مرسي، فوزا هاما على نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز فريق إيبسويتش تاون هدفه الأول عن طريق ناثان برودهيد في الدقيقة 34، مستغلا تمريرة من زميله جوليو إنسيسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق إيبسويتش تاون بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 60، ضاعف ليام ديلاب النتيجة بالهدف الثاني لفريق إيبسويتش، قبل أن ينجح فرانسوا إيفانيلسون لاعب بورنموث، في إحراز هدف فريقه الوحيد بالدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز إيبسويتش 2 / 1.

شهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المصري وقائد فريق إيبسويتس تاون، سام مرسي أساسيًا في مباراة اليوم ضد بورنموث.

 

ترتيب إيبسويتش وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إيبسويتش تاون إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحل بورنموث في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

 

تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل إيبسويتش تاون اليوم أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، كاميرون بيرجيس، كونور تونسيند.

خط الوسط: إسبينولا، سام مرسي، كاجوست.

خط الهجوم: ليام ديلاب، جوليو إنسيسو، ناثان برودهيد.

تشكيل إيبسويتش تاون
تشكيل إيبسويتش تاون

تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل بورنموث ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: آدم سميث - إيليا زبرني - ديان هويسين - ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان كريستي - لويس كووك - أليكس سكوت

خط الهجوم: دانجو واتارا - أنتوين سيمنيو - فرانسوا إيفانيلسون
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي إيبسويتش تاون سام مرسي بورنموث ناثان برودهيد ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

الدوري الانجليزي، برايتون يسقط على ملعبه 3-0 أمام آستون فيلا

الدوري الإنجليزي، جوتا يتقدم بهدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون

الأكثر قراءة

بنسبة 10%، ترامب يفرض رسوما جمركية على مصر والسعودية والإمارات

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد ويتأهل لمواجهة الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

استبعاد النمر المفترس من عروض سيرك طنطا لمدة 5 سنوات

منوعات

المزيد

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كيف خاطب الله الذين هربوا من القتال مع الرسول؟ "فيديو"

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية