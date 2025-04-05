القندوسي يقود سيراميكا أمام المصري في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

مباراة المصري وسيراميكا

وتعد مواجهة الفريقين شرسة للغاية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتحسين وضعه بجدول ترتيب المجموعة.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

ترتيب المصري وسيراميكا

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصري المباراة في المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين.

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