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رياضة

اليوم، المصري في مواجهة صعبة أمام سيراميكا بالجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت 5 أبريل 2025 على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

 مباراة المصري وسيراميكا 

وتعد مواجهة الفريقين شرسة للغاية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتحسين وضعه بجدول ترتيب المجموعة. 

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

ترتيب المصري وسيراميكا 

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصري المباراة في المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين.

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مباراة المصري وسيراميكا المصري وسيراميكا كأس عاصمة مصر

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