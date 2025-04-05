إزالة 62 مخالفة بناء على أراضي الدولة بالجيزة

نفّذت محافظة الجيزة حملات موسعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، أسفرت عن إزالة 62 مخالفة بناء وتعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء وحماية أراضيها.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد ومنع أية تعديات أو مخالفات جديدة، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة خلال أيام العيد.

العياط تتصدر الحملات بـ 28 حالة إزالة

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة 28 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى مثل البليدة، كفر شحاتة، منشأة فاضل، وبرنشت.



وتنوّعت المخالفات بين غرف من البلوك الأبيض، شدّات خشبية، وأعمال بناء على مساحات تراوحت من 50 إلى 700 متر مربع.

حملات متزامنة في أطفيح ومنشأة القناطر والصف

وفي أطفيح تم إزالة 9 حالات تعدٍ بمساحات بين 70 إلى 260 م² في قرى البرمبل، الصالحية، كفر قنديل وغيرها.

أما في منشأة القناطر فقد إزالة 9 مخالفات بمساحات 100 إلى 140 م² في قرى بهرمس، وردان، كفر حجازي، برقاش.

وفي الصف تم إزالة 9 حالات في قرى الودي والشوبك الشرقي وإسكر، بمساحات بلغت 1200 م² في بعض المواقع.

الواحات البحرية تزيل تعدٍ على 20 فدانًا

وفي مركز الواحات البحرية، أُزيلت تعديات على 20 فدانًا بمنطقة الباويطي الجديدة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب إزالة منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 م² بقرية منديشة.

أبو النمرس والبدرشين: إزالة حالات تعدٍ جديدة

وأُزيلت حالتان من التعدي على أملاك الدولة بمساحة 300 م² في أبو النمرس، كما أُزيلت حالة تعدٍ على 4 قراريط من الأراضي الزراعية بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين.

أحياء الجيزة: إزالة جمالونات مخالفة

وتمكنت فرق الأحياء من إزالة جمالون مخالف خلف مستشفى رمد الجيزة بحي جنوب، وجمالون آخر بشارع سوريا بحي العجوزة، مع تحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين.

مديرية الزراعة: إزالة 30 حالة على الأراضي الزراعية

وأعلنت مديرية الزراعة عن إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت فدانًا و9 قراريط، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لخطة المحافظة لحماية الرقعة الخضراء.

ووجّه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات، وحماية المشروعات القومية ومكتسبات التنمية التي تشهدها المحافظة.

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