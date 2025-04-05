عزاء زوجة نضال الشافعي بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد اليوم

يستقبل الفنان نضال الشافعي اليوم عزاء زوجته هند محمد علي التي توفيت أول أمس، بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.

وكتب نضال الشافعي عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).. سيقام العزاء السبت الموافق 5 من أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة".

وفاة زوجة نضال الشافعي

وتوفيت هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، بعد معاناة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليها أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد أحمد بهجت بمنطقة دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

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