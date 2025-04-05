ريهام حجاج: كواليس أثينا كانت جيدة والعمل تطلب الاعتماد على الشباب

أكدت الفنانة ريهام حجاج أن مسلسل أثينا الذي خاضت به السباق الرمضاني المنقضي يهم المجتمع بشكل كبير، لأنه يهتم بشكل أكبر بكل ما يدور في عالم السوشيال ميديا والدارك ويب.

وقالت في تصريح خاص لفيتو العمل كانت كواليسه جيدة، وكلا منا كان يساعد الآخر، وخاصة مجموعة الشباب المشاركين في العمل كان لهم اهتمام خاص بالعمل، وتطلب العمل الاعتماد على الشباب بشكل أكبر خلال الأحداث، ولابد أن نعطي فرصة للجميع.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل اثينا

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا وقفة احتجاجية للطلاب يطالبون فيها باستقالة إيمان السعدنى من منصب رئيس الجامعة "سوسن بدر"، ويختار الطلاب الدكتور "نبيل عيسى" بديلا عنها.



وتظهر نادين "ريهام حجاج" عن طريق الفلاش باك وهي تقوم بتغطية أحداث عزة، ويقوم برنامج أثينا بمراسلة نادين ويؤكد لها أن معني اسم أثينا تعني تحقيق العدالة.

ويتم القبض على سوسن بدر خلال أحداث الحلقة الأخيرة، ويقوم كل من هشام خطاب ويوسف بالبحث وراء الدكتور صلاح يزن الذي يعمل في الأدوية منتهية الصلاحية.

ويقوم أثينا بهاكر جميع أجهزة الجامعة، ويقوم مجموعة من الطلاب بمتابعة كل الأجهزة، كما يقوم مروان بالاعتداء على والده بسبب والدته التي تم إيداعها بمصحة نفسية منذ ما يقرب من 15 عاما، ويتم القبض على الدكتور صلاح يزن.

ويتم العثور على سليمان سامي الذي يلعب دوره الفنان يوسف عثمان داخل دار رعاية للمسنين، ويكشف لهم أنه أصيب يمرض يهاجم الأعصاب وجهاز التنفس.

ويكشف لهم سليمان "يوسف عثمان" أنه من وراء برنامج أثينا، وراء كل ما حدث في الحلقات السابقة، ويؤكد لهم أن الذكاء الاصطناعي بدأ في العمل بشكل مطلق بدون تدخل بشري.

ويؤكد أنه قام بتغذية برنامج AI أثينا بكل ما يخص محمود عشري الذي قرر الانتحار في الحلقات الأولى، والدليل علي ذلك أن برنامج أثينا تحدث أول مرة مع مي.

وبعد كشف مي أن برنامج أثينا عبارة عن AI، قامت بالاتفاق معه أن انتهت حياتها سوق يختفي أثينا من الوجود.

الحلقة 14 من مسلسل أثينا

وتبدأ علاقة مروان وداليدا في التقرب بشكل كبير ويقف بجانبها في أزمتها الأخيرة، وهي الفيديوهات التي تم نشرها عبر السوشيال ميديا.

وتقرر إيمان السعداوي "سوسن بدر" منع نادين "ريهام حجاج" من دخول الجامعة نهائيا، وتقوم الدكتورة وفاء "سلوى محمد علي" بإخبار نادين أن الجامعة تجعل مروان يسافر لإسبانيا كمنحة.

ويكشف أدهم "نبيل عيسى" لنادين أسماء الشركات التي قامت والدته سوسن بدر بالمشاركة عليهم من خلال مشاريع التخرج للطلاب.

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