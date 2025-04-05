ضوابط وإجراءات الصحة الخاصة بموسم الحج 2025

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1446هـ / 2025.

التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تشمل تطعيم الإلتهاب السحائي والحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الإلتهاب السحائي، ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأكد أنه يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وتوصي وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية للكشف الطبي على الحجاج

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 2 ظهرًا.



جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

و أكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه والفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتًا إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعيًا.

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