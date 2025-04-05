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ملفات وحوارات

الجنايات تسدل الستار على محاكمة المتهم بقتل قهوجي الكوربة.. التحقيقات تكشف سبب الجريمة.. طعنات قاتلة تودي بحياة الضحية.. والمحكمة تقضي بإعدامه

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، الستار على محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة وقضت بإعدامه.

شاهد يروي تفاصيل الواقعة

وخلال جلسات المحاكمة استجوبت المحكمة شاهد الإثبات، وقال الشاهد ويعمل سايس: إنه أثناء وقوفه في الشارع شاهد المتهم وهو يطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، مضيفا أن الأول ذهب إلى محل العصير الخاص به ثم عاد إلى الأخير مرة أخرى وطعنه عدة طعنات ثم طعنه في الرقبة قائلا له" خد دي كمان أنا كده خلصت".

المحكمة تفض أحراز القضية

كما فضت المحكمة أحراز القضية وأظهر مقطع الفيديو واقعة القتل حيث ظهر المتهم وطرفي المشاجرة في الفيديو، وأشخاص آخرون كانوا يحاولون فض المشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وأثناء المشاجرة تبين أن المجني عليه، توجه لمحل العصير المجاور لمقهى والده، وبعض الأشخاص يلقون الكراسي على آخرين وظهر المتهم أمام محل العصير، ليقوم بطعن المجني عليه عدة طعنات وأسقطه غارقا في دمائه وسط الناس.

النيابة تطالب بإعدام المتهم

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام.

وقال ممثل النيابة العامة إن قضية اليوم فاجعة لم تحدث من قديم الزمان في منطقة الكوربة من المناطق التراثية التي لم تلطخ بالدماء.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الواقعة تعود إلى خلاف على عقار بين المتهم والمجني عليه، عندما ظفر الأول بالأخير بادره بطعنة غادرة بالبطن، ثم كال له عدد من الطعنات وجثم فوقه وتخلص منه بضربات قاتلة، ثم وقف بالطريق وتفوه بعبارات كأنه انتصر.

النيابة: المتهم تعمد قتل المجني عليه

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.

وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى؛ ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما، ومن ثم حدوث المشاجرة.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مصر الجديدة منطقة الكوربة

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