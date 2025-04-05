تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات اختتام معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر لجمعية "هي والمستقبل"، والذي أقيم خلال الفترة من (٢-٤) أبريل تحت شعار "فرحة العيد"، وأكد دعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات التي ترسخ المواهب وتفتح آفاق جديدة لمنتجات وتخلق فرص عمل.

محافظ الدقهلية يتابع فعاليات معرض المنتجات اليدوية والحرفية "هي والمستقبل"

وجاء المعرض بإشراف الدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبحضور الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة د جمعية هي والمستقبل، واستمر على مدار ثلاثة أيام، باستاد المنصورة بالتعاون بين التضامن الاجتماعي وجمعية "هي والمستقبل" ومجلس إدارة استاد المنصورة، وتضمن المعرض مستلزمات العيد من المخبوزات والحلوى، والمشغولات اليدوية والحرفية والاكسسوارات والحقائب، والتحف والكونكريت والشموع، بجانب تواجد فنانات متميزات في الراستا ورسم الوجه للأطفال والبورتريهات الفورية لرواد الاستاد.

إقامة المعرض بصفة دورية في النوادي الاجتماعية بالمنصورة

من جانبها صرحت الدكتورة نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل، حرصها على إقامة المعرض بصفة دورية في النوادي الاجتماعية بالمنصورة، دعما لعضوات الجمعية، ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينا للمرأة المصرية، وكذلك التيسير على عضوات الجمعية ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن عن طريق العرض المباشر للجمهور، وتدريبهن على طرق التواصل المتعددة، لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع بمختلف الفئات لمنتجاتهن.

الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030

ويأتي المعرض تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030، واهتماما بالبعد الاقتصادي للمرأة، حيث يتم عقد عدة دورات تدريبية للسيدات والفتيات بهدف التوسع في مجال العمل المجتمعي الخيري، وسعيًا لإيجاد حلول أكثر مرونة وواقعية، لتمكين ودعم المرأة في المراحل العمرية المختلفة، وتدريبها لتستطيع من خلالها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تمكنها من زيادة دخل أسرتها وتناسب ظروفها الأسرية والصحية.

وتقوم الجمعية بمتابعة المتدربات وتسويق منتجاتهن ومساعدتهن في بيعها بدون تحصيل أي مقابل مادي، كما تقدم لهن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الدعم والمشورة والإرشاد ودراسات الجدوى، إلى جانب الإعلان عن الدورات التدريبية، لتشجيع المتدربات على ما حققنه من إنجاز وجعلهن قدوة يحتذى بهن بين أقرانهن، علاوة على تزكيتها ودعمها عضوات الجمعية للمشاركة في معرض تراثنا 2024، وتشجعيهن على المشاركة في معارض أيادي مصر في دوراته السابقة.

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