السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ناصيف زيتون يستعد لحفل استثنائي 11 أبريل في حديقة الشهيد

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

يستعد النجم اللبناني ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي مميز يوم الجمعة 11 أبريل على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد، في أمسية فنية استثنائية من إنتاج وتنظيم شركة A Music.

ويعود "ناصيف" إلى جمهوره في الكويت بعد غياب، ليطلّ عليهم بإحساسه القوي وأدائه المميز، مقدمًا باقة من أجمل أغنياته التي يعشقها محبوه، وسط أجواء موسيقية حماسية. بصوته العذب وإحساسه المتفرد، سيأخذ ناصيف الحضور في رحلة موسيقية حالمة، حيث تتناغم كلماته مع الألحان لتخلق تجربة لا تُنسى، تمزج بين الشجن والطرب والإيقاع العصري.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الخالدي، الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة A Music، بأن هذا الحفل يمثل تتويجًا لسلسلة من التعاونات الناجحة مع حديقة الشهيد، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم تجربة فنية متكاملة، حيث تتناغم عناصر الصوت والصورة لتمنح الجمهور ليلة حالمة تبقى في الذاكرة.

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