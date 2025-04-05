السبت 05 أبريل 2025
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وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة للطب العلاجي لمناقشة أداء المستشفيات

وكيل صحة سوهاج يجتمع
وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة للطب العلاجي

 عقد الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية بمحافظة سوهاج اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة العامة للطب العلاجي وكوادرها الفنية بحضور الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور عماد عدلي نائب مدير عام الطب العلاجي والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات، وذلك لمناقشة أداء المستشفيات خلال الأشهر الستة الماضية، واستعراض التحديات التي واجهت القطاع الصحي بالمحافظة.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقارير الدورية حول مستوى الأداء بالمستشفيات، ونسب إشغال الأسرّة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى رصد احتياجات الفرق الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.

 

كما تم التشديد علي تكثيف المتابعة الدورية لمستوى الخدمات الصحية، والتأكد من التزام كافة المستشفيات بالمعايير الطبية المعتمدة وأهمية وضع خطة واضحة لتحسين الخدمات العلاجية بالمستشفيات، بما يحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، مع التركيز على تطوير أقسام الطوارئ والعناية المركزة لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

 

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل النهوض بالخدمات الصحية، من خلال تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الدورات التدريبية للكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب تطوير آليات استقبال الحالات الطارئة لضمان تقديم الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

 

كما تم التشديد علي تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتأكيد علي أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة لكافة المنشآت الصحية لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء الطبي.

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احتياجات استقبال الحالات احتياجا اجتماع الادوية والمستلزمات الادوية والمستلزمات الطبية

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