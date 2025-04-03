إجراء 5.4 آلاف جلسة لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفيات سوهاج خلال إجازة العيد

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن انتظام تقديم خدمات وحدات وأقسام الغسيل الكلوي وجلسات الغسيل للمرضى خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم إجراء 5 آلاف و400 جلسة غسيل كلوي للمرضى بجميع مستشفيات المحافظة خلال هذه الفترة.

وأشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمات التي يحتاجها المرضى بشكل منتظم يعكس مدى التزام القطاع الصحي برعاية هؤلاء المرضى والاهتمام بهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية وبجودة في جميع الأوقات.

كما أكد الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية أن وحدات الكلي شهدت جهود مكثفة للفرق الطبية وانتظام تام للأطقم الطبية العاملة بها ومن جانبه ثمن دويدار تلك الجهود المبذولة لخدمة وراحة المرضى، موضحًا أن مديرية الصحة اطمأنت من خلال خطتها المسبقة للتأمين الطبي للعيد من توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتواجد الفرق الطبية بشكل منتظم.

كما أكد “دويدار” أن انتظام تلك الخدمات يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لضمان استمرار الرعاية الصحية للمرضى الذين يحتاجون إلى جلسات دورية.

ومن جانبهم أعرب المرضى وذويهم عن امتنانهم للجهود المبذولة من قبل مديرية الصحة مؤكدين أن انتظام جلسات الغسيل الكلوي خلال العيد أسهم في تحقيق معاناتهم ومنحهم والطمأنينة بشأن استمرار علاجهم دون انقطاع مما تعكس هذه الجهود حرص وزارة الصحة مديرية صحة سوهاج على تقديم أفضل الخدمات الطبية حتى في أوقات الإجازات الرسمية لضمان راحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة.

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