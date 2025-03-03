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ثقافة وفنون

فيلم وثائقي عن "أبطال قسم كرداسة" قريبًا على "الوثائقية"

قناة الوثائقية، فيتو
قناة الوثائقية، فيتو

 كي لا تكون آفة حارتنا النسيان، وحتى لا تسقط من الذاكرة جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج فيلم وثائقي عن أبطال قسم شرطة كرداسة، وعرضه قريبًا على شاشة الوثائقية. 

 

فيلم أبطال قسم كرداسة 

 ويوثق الفيلم إحدى أكبر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد قسم شرطة كرداسة بالجيزة يوم 14 أغسطس 2013، راصدًا بسالة ضباط وأفراد الشرطة وصمودهم ساعاتٍ طوالًا في مواجهة الحصار ومحاولات الاقتحام؛ ما أدى إلى استشهاد عددٍ منهم.

كذلك يتناول الفيلم الخطة الأمنية الشاملة للقصاص للشهداء، وملاحقة الإرهابيين، واستعادة السيطرة على كرداسة، ضمن الحرب التي خاضتها الدولة المصرية على الإرهاب في تلك السنوات.

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قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية فيلم أبطال قسم كرداسة الإنتاج الوثائقي قسم كرداسة شاشة الوثائقية
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