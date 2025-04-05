السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

نهال عنبر وأسرتها
نهال عنبر وأسرتها

 أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن وفاة شقيقها، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت “نهال" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله الكابتن طيار عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام إبني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الأمريكية  بولاية بمتشجن، وذلك في تمام الساعة  8.20 مساءً بتوقيت مصر" .

وتابعت:"أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جدًا عليه أرجو  قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد على التليفونات نظرًا لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك".


وواصلت “نهال بقولها:”وادعولي ربنا يصبرني على فراقه ويقويني، هتوحشني أوى يا عصام يا حبيبي يا غالي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة  وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن شاء الله برجاء قراءة  الفاتحة والدعاء".

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