عرض الموسم الثالث من سلسلة "من روح مصر" على الوثائقية قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الموسم الثالث من السلسلة الوثائقية "من روح مصر"، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا.

من روح مصر

ويواصل هذا الموسم الجديد توثيق عدد من الحرف والمهن المصرية الأصيلة، مثل النحت على الطين، ورسم الخط العربي، وصناعة الأثاث الكنسي، وبناء أبراج الحمام، إضافةً إلى تسليط الضوء على بعض الأكلات الشعبية والصناعات الغذائية التي تشكل مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية والتراث الثقافي المصري، مثل الفول، والطعمية، والبن، والمحصمات.

وتصطحب تلك السلسلة المشاهدين في رحلة وثائقية مثيرة تجمع بين التاريخ والأصالة وأسرار المهن والحرف والصناعات التي يرويها أصحابها.

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