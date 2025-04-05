بتروتريد تبدأ تسجيل قراءات عدادات الغاز لشهر أبريل

أكد مصدر بشركة “بتروتريد” لفيتو، أن الشركة تقوم باستقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أبريل 2025 اعتبارًا من اليوم الموافق 5 أبريل 2025.

موعد تحصيل فواتير الغاز المنزلي

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأنظمة الخاصة بالشركة، حيث تهدف بتروتريد من خلال هذا الإجراء إلى تطبيق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات على عملائها وتحسين خدماتها الإلكترونية. وتقديم خدمة تفضل لعملاء بتروتريد.

وأشار إلى إن الشركة توفر برامج لمساعدة مشتركي الغاز الطبيعي لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال عدة خطوات حددتها بتروتريد.

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير إلكترونيًا



وتوفر شركة بتروتريد عدة طرق إلكترونية لتمكين عملائها من تسجيل القراءة الشهرية لعداد الغاز ودفع الفواتير بسهولة ويسر. وتشمل هذه الطرق:

الموقع الإلكتروني الخاص بشركة بتروتريد.

إبلاغ القراءة مباشرة لمحصلي الشركة على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المتاحة.

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

تطبيق الموبايل الخاص بالشركة.

تطبيقات الموبايل الأخرى مثل "ماي فوري" و"جوميا".

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصرف الآلي في مناطق الخدمة.

الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو هاتف أرضي.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الأرقام 5727 للموبايل و09000727 للهاتف الأرضي.

مراكز عملاء بتروتريد الخارجية في النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

فروع شركة بتروتريد لتسجيل القراءات ودفع الفواتير على مستوى الجمهورية.

وتواصل شركة بتروتريد توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية لتسجيل القراءات الشهرية ودفع الفواتير، لتسهم في تقديم خدمة مريحة وسريعة للعملاء في إطار استراتيجية وزارة البترول للتحول الرقمي.

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